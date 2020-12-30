شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة جامعة عين شمس لإعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و برئاسة الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مسابقة جامعة عين شمس لإعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع ASU G4 Transformation.

تهدف المسابقة الى تحسين جودة الخدمات المقدمة من القطاع وتقليل الوقت والمجهود المبذول وتقليل التعامل الورقي خصوصا في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة في ضوء تداعيات فيروس كورونا COVID 19، إلى جانب رفع مستوى البحث العلمي من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين مجتمع جامعة عن شمس، وتوفير الخدمات اللازمة لدعم منظومة البحث العلمي بالجامعة.

كذلك تهدف المسابقة إلى زيادة معدلات النشر الدولي خصوصا في المجلات والدوريات ذات معامل تأثير مرتفع و مدرجة في Scoupslist journal وأيضا التسويق لمخرجات البحث العلمي المختلفة بالجامعة وخارجها و إشراك أجيال مختلفة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب في مجموعات عمل مشتركة.

بالإضافة إلى تشجيع المتميزين والمبدعين مهما كانت تخصصاتهم العلمية على اعداد الخطة التسويقية والتي تشمل موقع الجامعة وجميع منصات التواصل الاجتماعي (التوتير، اليوتيوب الفيس بوك....) التابعة للجامعة بالإضافة إلى التسويق للخدمات المقدمة ودعم البحث العلمي بأشكاله المتعددة ككورسات بنك المعرفة المصري وكورسات مركز التدريب والتطوير وغيرها.

وحول الشروط العامة للمسابقة هي أن يتضمن المقترح المقدم خطة تسويقية كاملة تشمل موقع الجامعة ، جميع منصات التواصل الاجتماعي (التوتير اليوتيوب ،الفيس بوك....) التابعة للجامعة.

مع تقرير يوضح الفكرة العامة والخدمات المقترح توفيرها لدعم منظومة البحث العلمي بالجامعة موضحا فيها الأدوات والطرق المستخدمة وآليات التنفيذ ، ويرفق مع التقارير المقدمة من الفرق المتسابقة Demo videos ,Screen shoots تشرح بوضوح الفكرة العامة للأدوات المستخدمة والمميزات المختلفة لهذه الادوات وكيفية تطبيقها.

ويمكن الاشتراك في المسابقة في الفترة 20/12/2020 حتى 20/1/2021 من خلال الرابط التالي

http://competition.asu.edu.eg/

لكل من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة ، الباحثين و المبتكرين ،خريجي جامعة عن شمس و طلبة كليات و معاهد جامعة عين شمس علي أن تتكون الفرق المتقدمة من 3-5 اشخاص.

وتقدم المسابقة جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي بقيمة 120 ألف جنيه مصري .

50 ألف جنيه للمركز الأول

40 ألف جنيه للمركز الثاني

30 ألف جنيه للمركز الثالث.

بالإضافة الى جوائز تشجيعية للأفكار المتميزة و المبتكرة تشمل أحسن خطة تسويقية، أحسن تجربة للمستخدم User Experience ، أحسن استخدام للأدوات، أحسن تصميم وأحسن فريق عمل.