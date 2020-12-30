شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لحاملى الاشتراكات باستقلال القطارات الروسية مع دفع فرق الدرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت هيئة السكة الحديد على السماح لحاملى الاشتراكات العادية باستقلال القطارات الروسية الجديدة، على أن يجرى دفع فرق السعر بين القطارات الدرجة الثانية المميزة والمطورة والقطارات الروسية فى شباك الحجز قبل كل رحلة. وأكدت هيئة السكة الحديد، فى قرارها، أنه بعد دفع فرق سعر الدرجة يحصل الراكب على "تذكرة واقف" فى العربات الروسية بالرحلة التى يحددها، مشيرة إلى أنه فى حالة استقلال القطارات الروسية دون دفع فرق سعر الاشتراك يجرى اعتباره مخالفا وتحصل منه قيمة التذكرة كاملة بجانب الغرامة المقدرة.

وأوضحت الهيئة، أن فرق الاشتراك هو الفرق بين قيمة تذكرة كاملة بالقطارات الروسية وتذاكر القطارات الدرجة الثانية المميزة والمطورة.

يذكر أن حاملى الاشتراكات المدعمة مثل الطلبة وكبار السن لا يُسمح لهم سوى باستقلال القطارات العادية، وكانت القطارات الروسية التى حلت محل أغلب القطارات المميزة ليس عليها اشتراكات لذلك كان الضرورى إتاحة اشتراكات على القطارات الروسية الجديدة.

واستقبلت هيئة السكة الحديد استقبلت حتى الآن 173 عربة روسية جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن المتعاقد مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة عادية ومكيفة، حيث أنها تستقبل دفعات شهرية من صفقة العربات الروسية بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة على الخطوط الرئيسية قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وقامت هيئة السكة الحديد خلال الأيام الماضية بتغيير تركيب عربات بعض القطارات المميزة العاملة على الخطوط الرئيسية (خطوط المسافات الطويلة) بعربات روسية جديدة مع احتفاظها بمواعيد قيامها بجداول التشغيل، كما قامت بالدفع بقطارات روسية جديدة في مواعيد جديدة، حيث أن العربات الروسية الجديدة الـ1300 سيتم تشغيلها بالكامل على الخطوط الرئيسية.

يذكر أن الاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".