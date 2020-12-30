شكرا لقرائتكم خبر عن أول إصابة بالسلالة الجديدة فى أمريكا لشاب فى العشرينات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية كولورادو، لشاب في العشرينات من عمره، وأنه لم يسافر فى حياته إلى خارج البلاد.

وقال حاكم الولاية جاريد بوليس: اكتشفنا اليوم أول حالة فى كولورادو لفيروس كورونا المتحور، وهو النوع نفسه الذي اكتشف في المملكة المتحدة، وأن صحة وسلامة مواطني الولاية على رأس أولوياتنا وسنراقب هذه الحالة، بالإضافة إلى جميع مؤشرات كوفيد-19 عن كثب.

وفى وقت سابق قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 334 ألفا و29 في المجمل، وذلك بزيادة 1783 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 19 مليونا و232 ألفا و843 حالة، بزيادة 176974 حالة جديدة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم، ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.