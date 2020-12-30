شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح المرور للوقاية من حوادث الشبورة بعد غلق 7 طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت إدارة المرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور - بعد غلق 7 طرق بسبب ظهور الشبورة بالمحاور - على المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق منعا للحوادث، ووضعت مجموعة من النصائح ومنها:

- على قائدى السيارات إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة - وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية - زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) والاسترشاد بالخطوط الأرضية - يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع - فتح جزئى لإحدى النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج. - يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً - استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج - عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقا. - مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

- عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة فى مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نصائح المرور للوقاية من حوادث الشبورة بعد غلق 7 طرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.