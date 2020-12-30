شكرا لقرائتكم خبر عن الجمبري والاستاكوزا والسمان والديك الرومي.. الفنادق تجهز عشاء ليلة رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب انتشار فيروس كورونا في إلغاء أي احتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة لأول مرة بفنادق البحر الأحمر وسط غياب للسائحين الألمان والروس.

فيما تصدر العشاء الفاخر قائمة تجهيزات الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر لتقديمه للسائحين الأوروبيين الذين يقضون إجازاتهم بفنادق البحر الأحمر وسط اختفاء لأي احتفالات فنية وغنائية بليلة رأس السنة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإلغاء أي احتفالات ضمن الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

واستعدت مختلف القري السياحية التي لديها نزلاء بتقديم المأكولات والمشروبات وتوزيع الهدايا المختلفة على النزلاء وفي مقدمتها الديك الرومي والجمبري والاستاكوزا والأسماك والسمان.