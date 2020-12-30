شكرا لقرائتكم خبر عن مرور البحر الأحمر يطالب بالتزام السرعة المقررة وزيادة الرادارات من الزغفرانة للغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مسؤولو مرور البحر الأحمر الزائرين القادمين بسياراتهم للغردقة لقضاء إجازة رأس السنة الجديدة بالالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز هذه السرعات حماية لهم ومرافقيهم وتنبيه قائدي السيارات بتعليمات السلامة والأمان خلال القيادة على الطرق.

وتقرر زيادة عدد الرادارات من أول طريق الزعفرانة وحتى مدينة الغردقة وزيادة عدد افراد الامن امام الكاميرات لتكون حركة الشوارع والطرق تحت السيطرة والمراقبة وتقرر زيادة الخدمات المرورية والتواجد الامنى بالمرافق العامة وإعداد خطة أمنية وزيادة عدد الخدمات والكمائن الحدودية والتجمعات وتشديد أعمال التفتيش للسيارات والافراد.

و تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية.