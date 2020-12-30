شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للدفء وتحذير من الشبورة .. توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الارصاد الجوية اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية ، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من

25 ، 1 - 75 ، 1 والرياح السطحية شمالية غربية .

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 21 11 الاسكندرية 21 12 وادي النطرون 21 12 طنطا 21 11 شبين الكوم 21 11 دمنهور 21 12 بلطيم 22 14 مطروح 21 10 السلوم 20 09 سيوة 18 06 بورسعيد 21 13 دمياط 21 13 الزقازيق 21 11 المنصورة 21 11 الإسماعيلية 23 12 السويس 23 12 العريش 21 11 رفح 20 11 رأس سدر 22 12 نخل 20 03 نويبع 24 17 طابا 23 14 كاترين 18 03 الطور 23 12 شرم الشيخ 25 16 الغردقة 26 15 مرسى علم 25 15 الفيوم 21 08 بني سويف 21 08 المنيا 22 08 أسيوط 22 09 سوهاج 24 09 قنا 25 10 الأقصر 25 11 أسوان 26 12 ادفو 26 11 أبوسمبل 26 12 الوادي الجديد 26 06 شلاتين 26 17 أبورماد 26 17 حلايب 24 18 رأس حدربة 24 18