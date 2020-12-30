شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكلف المركز القومى لبحوث المياه بـ6 مهام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل وزارة الرى على توحيد جهود الجامعات المصرية والمراكز البحثية بما لديها من خبرات اكاديمية مع المركز القومى لبحوث المياه بما لديه من خبرات بحثية تطبيقية وذلك لخدمة منظومة إدارة الموارد المائية فى مصر للتغلب على المشكلات المتعلقة بالمياه والمتمثلة فى الفقر المائى والتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر والحاجة الى زيادة وتحسين كفاءة استخدامات المياه على الرغم من انها تتجاوز 90%.

وفى التقرير التالى نرصد تكليفات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ل المركز القومى لبحوث المياه " الذراع البحثية للوزارة.

1- ربط منظومة البحث العلمي والخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه بمتطلبات جهات الوزارة التنفيذية لحل مشاكل المياه في مختلف التخصصات

2- تنفيذ بحوث تطبيقيه في مجال ترشيد المياه وتطبيق نظم الري الحديث ورفع كفاءة ادارة المياه .

3-الاستفادة من نواتج تطهير الترع وورد النيل والمقاومه البيولوجيه للحشائش الغاطسه زورد النيل بالترع والمصارف واستخدامها في انتاج البيوجاز.

4- الاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة والاستشعار عن بعد لحساب الاحتياجات المائية .

5- إعداد برامج لرفع كفاءة ادارة المياه على الترع الفرعية وهندسات الرى.

6-استخدام الأسماك مثل سمك البوري وغيرها في التخلص من الحشائش وما يمثله ذلك من عائد إقتصادي كبير.