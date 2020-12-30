شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريقى الصحراوى الشرقى والغربى بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، طريق الصحراوى الشرقى القديم من بنى سويف الى أسيوط وطريق الصحراوى الغربى لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع اى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية.

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم. وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.