شكرا لقرائتكم خبر عن 67% من القراء يتوقعون انعقاد امتحانات "الميدترم" مع التزام الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع انعقاد امتحانات الترم الأول مع اتخاذ إجراءات مواجهة كورونا، توقع غالبية القراء انعقاد امتحانات الترم الأول مع اتخاذ إجراءات مواجهة كورونا.

وتوقع 67% من القراء انعقاد امتحانات الترم الأول مع اتخاذ إجراءات مواجهة كورونا، بينما استبعد 33% من القراء انعقاد امتحانات الترم الأول مع اتخاذ إجراءات مواجهة كورونا.