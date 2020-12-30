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67% من القراء يتوقعون انعقاد امتحانات "الميدترم" مع التزام الإجراءات الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع انعقاد امتحانات الترم الأول مع اتخاذ إجراءات مواجهة ، توقع غالبية القراء انعقاد امتحانات الترم الأول مع اتخاذ إجراءات مواجهة كورونا.

وتوقع 67% من القراء انعقاد امتحانات الترم الأول مع اتخاذ إجراءات مواجهة كورونا، بينما استبعد 33% من القراء انعقاد امتحانات الترم الأول مع اتخاذ إجراءات مواجهة كورونا.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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