شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محور 26 يوليو بسبب الشبورة الكثيفة منعًا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، محور 26 يوليو لوجود شبورة كثيفة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

غطت سماء القاهرة والجيزة شبورة مائية كثيفة، صباح اليوم الأربعاء وأعاقت حركة سير السيارات فى مناطق عديدة بالعاصمة، وخاصة الطرق السريعة والصحراوية منها محور 26 يوليو والدائرى وطريق إسكندرية الصحراوى والطريق الزراعى وأسيوط الغربى.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة.

وحذرت المرور عند القيادة بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين. وتتسبب الشبورة المائية فى ظهور كثافات مرورية، على بعض الطرق الصحرواية والزراعية منها إسكندرية الزراعى والصحراوى وأعلى قويسنا وطنطا الزراعى، وكذلك الأمر بالمناطق الساحلية، ويحاول رجال المرور سحب الكثافات المرورية من تلك الأماكن.

وكانت قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق عدد من الطرق الرئيسية الصحراوية بسبب الشبورة المائية. وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، وتعيق مستوى الرؤية وعلى الفور جرى غلق طريق الإسكندرية الصحراوي والعلمين والكريمات في الاتجاهين لوجود شبورة تعيق الرؤية، ومنعا لوقوع الحوادث المرورية. وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وشكلت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، وتعمل غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، وتنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.

وتتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وحرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق أى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.