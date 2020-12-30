كورونا في 24 ساعة| انخفاض طفيف في الاصابات بمصر والصحة العالمية تحذر من أنواع جديدة من كوفيد19

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 604 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 111040 حالة حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1333 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، 54 حالة وفاة جديدة.

كما حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، من أن العالم سيواجه في عام 2021 تحديات جديدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنه "من المتوقع حدوث مشاكل خلال العام الجديد تتمثل في ظهور أنواع جديدة من كوفيد -19"، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تقديم المساعدة للأشخاص الذين تأثروا من الوباء.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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