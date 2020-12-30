شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المدارس الخاصة: حتى الآن لم يحول طالب متعثر فى المصروفات لمدرسة حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية، أن هناك طلبة حتى الآن لم تسدد القسط الأول فى المدارس الخاصة نظرا للظروف الاقتصادية لبعض أولياء الأمور والمدارس تنتظر لحين جدول المستحاق، قائلا: أنا بقترح على أولياء الأمور الغير قادرين على السداد أن يتم جدول الفلوس عن طريق البنوك.

وأوضح علام فى تصريح خاص ”الخليج 365”، أن بعض البنوك عرضت على جمعية المدارس الخاصة هذه الخدمة، موضحا أن البنوك مستعدة لجدولة المصروفات على 12 أو 6 أشهر حسبما يرغب ولى الأمر بفائدة جديدة جدا، دون تدخل من الوزارة، مشيرا إلى أن ولى الأمر يستطيع الذهاب إلى أحد البنوك ويخطره بأن له أبن فى التعليم ويطلب الجدولة للمصروفات الدراسية.

وأكد بدوى علام، أنهم تلقوا اتصالات كثيرة من عدة بنوك ولديهم الرغبة فى هذا الأمر، موضحا أنه لو تم تطبيق هذه الآلية سوف يرتاح الطرفان المدرسة ستحصل على حقها وولى الأمر يسدد بشكل مريح دون ضغط، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم رصد أى مدرسة اتخذت إجراءات بتحويل الطلاب غير المسددين للقسط الأول إلى مدارس حكومية رغم انتهاء فترة المهلة 30 نوفمبر الماضى.

وشدد رئيس جميعة أصحاب المدارس، على أنه لم يتم تلقى أى شكاوى من أولياء الأمور والمدارس الخاصة حريصة على طلابها، إلا فى حالة واحدة فقط يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد ولى الأمر وهى إذا كان الطالب وولى أمره قادر على السداد ويماطل فمن حق المدرسة إبلاغ الإدارة التعليمية لتحويله إلى مدارس حكومية.

وكانت انتهت الإثنين 30 نوفمبر الجارى، المهلة والمدة الزمنية التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لسداد أولياء الأمور القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية عن المبالغ الواجب سدادها عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم: أنه فى حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.



وقالت الوزارة إنه عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.



وأوضحت الوزارة التزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي - القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.



وشددت الوزارة على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.