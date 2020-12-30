شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب جامعة القاهرة يطلق حملة اون لاين للتوعية بإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مؤمن أشرف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة أن الاتحاد بصدد إطلاق حملة توعوية أون لاين للتوعية بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك خلال الأسبوع المقبل .

واضاف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة في تصريحات خاصة ل" الخليج 365 "أن الحملة ستكون من خلال صفحات السوشيال ميديا للكليات حيث أن مجلس الاتحاد سوف يتواصل مع إدارة الجامعة بهدف التنسيق لتوفير مجموعة من الأطباء لتولي مهمة التوعية والتثقيف لطلاب الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات الاحتزاية والوقائية من فيرس كورونا.

وتابع مؤمن أشرف هذه الحملة من ضمن أنشطة وفعاليات اتحاد طلاب جامعة القاهرة مشيرا إلى أنه سوف يتم إطلاقها بالتزامن مع نهاية الفصل الدراسي الاول لتوعية الطلاب.