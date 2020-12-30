شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء معتدلة في نهاية الأسبوع ورأس السنة .. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، آخر 48 ساعة في عام 2020، وميلاد العام الجديد 2021، وتشهد فيها البلاد طقس مائل للدفء وشبورة مائية صباحاً كثيفة تصل لحد الضباب، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة أول أيام العام .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 11»، الإسكندرية «21– 12»، قنا «25- 10»، الأقصر «25– 11»، أسوان «26 – 12» .

أما غداً الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل لحد الضباب أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 11»، الوجه البحرى «21 – 11»، السواحل الشمالية الغربية «19 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 12»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «22 – 08»، جنوب الصعيد «25 – 11» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الجمعة أول أيام العام الجديد أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 12»، الوجه البحرى «20 – 12»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «24 – 15»، شمال الصعيد «21 – 10»، جنوب الصعيد «24 – 11» درجة مئوية .