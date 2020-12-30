شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع أعمال النظافة والتطهير ليلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع المهندس على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين ليلا حملة النظافة على مستوى المركز والقرى وتجميل مداخل المدينة وتحت إشراف نوابه. وقال سلامة في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه تم الرش والتطهير بمدينة قلين بمحيط المصالح الحكومية ومكاتب البريد ومستشفى قلين. وأضاف أنه «تم متابعة أعمال الرش والتطهير في الشوارع الرئيسية والداخلية في قلين المحطة والبلد، وتم متابعة أعمال التجميل وقص الأشجار بمداخل المدينة بشارع جمال عبدالناصر. كما تم استكمال حملات النظافة داخل المدينة والقرى وتم متابعة أعمال رفع الإشغالات بشارع جمال عبدالناصر ورفع الأتربة المتراكمة وكذلك الشوارع الفرعية في قلين البلد وتم رفع جميع القمامة من شوارع المركز وأكد على ضرورة رفع مستوى النظافة بالمدينة والقرى. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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