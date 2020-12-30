شكرا لقرائتكم خبر عن متعافون من كورونا لديهم «أعراض عقلية مفزعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، من يصاب بفيروس كورونا المستجد ثم يتعافى منه ربما تصاحبه بعض الأعراض لمدة طويلة مثل تأثر حاستي الذوق والشم، أو حتى الصعوبة في التنفس فقط، بل ان فيروس كورونا قد يخلف اضطرابات عقلية ونفسية لدى المتعافين.

وذكرت الصحيفة ان عددا من المصابين في العالم أبلغوا عن اضطرابات نفسية بعدما انتقلت إليهم العدوى، لكن هذه الحالات نادرة جدا.

حيث استقبل «هيسام غويلي» وهو طبيب نفسي في عيادة واقعة بجزيرة «لونغ آيلند»، جنوبي نيويورك، متعافية من كورونا، تشكو حالة غير مألوفة.

وهي أم لأربعة أطفال في الثانية والأربعين من عمرها، وتعمل في العلاج الطبيعي، وتقول إنها لم تعان أي اضطرابات نفسية من ذي قبل، كما أنه لا يوجد في عائلتها من له سجل في الأمراض العقلية.

ورغم أن السجل المرضي لها سليم، إلا أنها أصيبت بالاضطراب الذهني، فأضحى يتهيأ لها أن أبناءهما، وأعمارهم بين سنتين و10 سنوات، يتعرضون للتقتيل بطريقة مروعة أمامها.

ومن الغريب، لم تخف الأم أنها فكرت أيضا في أن تقدم على قتلهم، قائلة «أنا أحب أبنائهم، لا أدري لماذا أريد أن أقطع رؤوسهم».

ورفضت هذه المرأة أن تتحدث إلى الصحافة بشكل مباشر، فتولى المهمة الطبيب النفسي نيابة عنها.

متعافون من كورونا ليدهم أعراض مذهله

وبما أن المتعافية لم تعان أي اضطرابات صحية من ذي قبل، فإن كل ما يوجد في سجلها هو الإصابة بفيروس كورونا، خلال الربيع الماضي.

ولم تعان الأم الأميركية، وقتها، سوى أعراض خفيفة، لكن بعد أشهر، سمعت صوتا يطلب منها أن تقتل نفسها، وفي وقت لاحق، طلب منها أن تقتل أبناءها.

وفي البداية، بدا الطبيب غويلي غير متأكد مما إذا كان فيروس كورونا هو الذي أدى لظهور هذه الأعراض على المرأة فقال «ربما يكون فيروس كورونا السبب، وربما لا يكون سببا».

لكن سرعان ما جاءت حالة ثانية وأخرى ثالثة، بل ورابعة أيضا، ومن هنا، انتبه الأطباء إلى علاقة واردة بقوة بين الإصابة بفيروس كورونا والاضطرابات النفسية.

وقد أبلغ أطباء من دول أخرى في العالم عن متعافين يعانون اضطرابات نفسية بعد أسابيع من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت دراسة بريطانية عن المضاعفات العصبية والنفسية لمرض «كوفيد-19»، أن 10 من 153 مريضا ب «كورونا» دخلوا المستشفى، حصل لديهم اضطراب نفسي يعرف بـ«الذهان»، وهو عبارة عن اضطراب في طريقة التفكير وإدراك الحواس.

ويقول الخبراء إن هذه الأعراض لتصيب عدد محدود جدا على الأرجح، وتم رصدها، لكنها تكشف أيضا كيف يؤثر مرض «كوفيد 19» على وظائف الدماغ، والصحة العقلية والنفسية.