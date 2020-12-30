شكرا لقرائتكم خبر عن مليارا جنيه لتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية بالموازنة العامة 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعد مبادرات الصحة العامة ركيزة أساسية لحماية الشعوب، وهو ما دفع الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الاستثمار فى مبادرات الصحة العامة، وبرامج الرعاية الصحية العامة، لما لها من تأثير إيجابى على الصحة العامة للشعوب، وفى هذا الإطار فقد بلغت جُملة مُخصصات المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحى والمبادرات المُقترحة من وزارة الصحة والسكان بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 23.3 مليار جنيه، منها مُبادرات يتم تنفيذها بالباب السادس "الاستثمارات" بمبلغ 7 مليارات جنيه منها مبادرة دعم أسرة العناية المُركزة وزيادة عدد حضانات الأطفال.

وجرى تخصيص نحو مليارى جنيه لمبادرة توفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بالصحة العامة، و3 مليارات و365 مليونا و400 ألف جنيه لصالح المبادرة الداعمة للوفاء بمطالب قطاعات الوزارة وشئون المبادرات.

واستحوذت 4 مبادرات على النصيب الأكبر من تلك المُخصصات، وهى المبادرة الرئاسية للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومبادرة تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية من خلال رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75% ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة 2 مليار و570 مليون جنيه.

وتضمنت مبادرات الصحة خلال العام المالى 2020/2021، المبادرة الرئاسة صحة المرأة، والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوى، ومبادرة منع انتشار العدوى من الأم الحامل إلى الجنين.

بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأطفال حديثى الولادة ووقاية الأطفال من الأمراض المُزمنة، والمبادرة الرئاسية لدعم مقدمى الخدمة الصحية، ومبادرة الصحة النفسية.