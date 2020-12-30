اليوم.. الحكم على 3 متهمين بـ"خلية الشرابية الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، الحُكم على 3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين علي حسن عمارة، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد مصطفي
وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد على، والثاني عباس عبد الرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عندا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".
ووجه للمتهمين الثاني والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
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