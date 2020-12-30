اليوم.. احتفالية روسية بمئوية الأديب عبدالرحمن الخميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - ينظم المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، أمسية أدبية، بمناسبة الذكرى المئوية للشاعر والأديب عبد الرحمن الخميسى، وذلك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، بقاعة الندوات بالمركز الثقافى الروسى بالدقي.
ويتحدث فى الأمسية كل من أليكسى تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، الكاتب الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، الأديب والروائى الدكتور محمد المخزنجى، الروائى السورى الدكتور أدهم مسعود، الفنان الدكتور فتحى الخميسى والدكتورة عزة الخميسى، ويدير الأمسية شريف جاد.
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