خسوف وكوكب فيروزي.. 18 ظاهرة فلكية يشهدها العالم خلال 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عن أبرز الأحداث الفلكية خلال العام المرتقب 2021، وتتمثل في اقترانات واحتجابات الكواكب وأقمار البدر العملاقة وكسوفات للشمس وخسوفات للقمر.

وقال أبو زاهرة، لمصراوي، إن الراصدين للسماء في الوطن العربي وحول العالم، يستعدون لرصد ومتابعة أحداث الفلك في العام الجديد 2021 ولعل أبرزها سيكون وصول مسبار الأمل التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى كوكب المريخ.

وتأتي الأحداث على النحو التالي:

3 يناير 2021:

بداية مطلع العام ستصل زخة شهب الرباعيات ذروتها يوم الأحد 3 يناير 2021، حيث تتساقط بمعدل يصل إلى 40 شهاباً بالساعة ولكنها هذه السنة لن تكون مثالية حيث سيتزامن مع ذروتها وجود قمر التربيع الأخير في السماء ما سيتسبب في طمس معظم الشهب الخافتة.

20 مارس 2021:

الاعتدال الربيعي سيحدث بتاريخ 20 مارس 2021، حيث تسطع الشمس مباشرة على خط الاستواء وهو أول أيام فصل الربيع فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية واول أيام فصل الخريف في النصف الجنوبي.

22 أبريل 2021:

هذا العام ليس مثاليا لشهب القيثاريات حيث سيكون القمر في طور الأحدب المتزايد ما سيتسبب في طمس كل الشهب الخافتة والفرصة ممكنة لرؤية بعض الشهب البراقة ويتوقع أن تصل ذروة تساقطها من منتصف ليل 22 أبريل 2021 (10 رمضان 1442)بمعدل حوالي 20 شهابا في الساعة عند رصدها من موقع مظلم.

26 مايو 2021:

ستشهد الكرة الأرضية أول خسوف للقمر يوم الأربعاء 26 مايو 2021، وهو خسوف كلي سيشاهد عبر المحيط الهادي وأجزاء من شرق آسيا وغرب أمريكا الشمالية وأستراليا ولن يكون مشاهدا بسماء الوطن العربي، وفي هذا النوع من الخسوف يأخذ القمر اللون النحاسي أو الأحمر الداكن عند ذروته العظمى.

10 يونيو 2021:

يحدث أول كسوف للشمس يوم الأحد 10 يونيو 2021، وهو كسوف حلقي سيكون مشاهدا في أقصى شرق روسيا والمحيط القطبي الشمالي وغرب جرينلاند وكندا وسوف يشاهد جزئيا في أوروبا وشمال وشرق الولايات المتحدة ومعظم روسيا ولن يشاهد بسماء الوطن العربي.

21 يونيو 2021:

الانقلاب الصيفي، وسيحدث يوم الإثنين 21 يونيو 2021، عند الساعة 06:21 صباحا بتوقيت السعودية (03:21 صباحا غرينتش)، حيث سيكون القطب الشمالي للكرة الأرضية مائل باتجاه الشمس والتي تصل ظاهرياً إلى أقصى نقطة نحو الشمال وهو أول أيام فصل الصيف فلكياً في النصف الشمالي للكرة الأرضية وأول أيام فصل الشتاء في النصف الجنوبي.

2 أغسطس 2021:

تقابل زحل كوكب الحلقات سيحدث يوم الإثنين 2 أغسطس 2021، حيث سيكون في أقرب مسافة من الأرض وقرصة مضاء بالكامل بنور الشمس ومشاهدا طوال الليل وهي فرصة مثالية لرصده وتصويره.

13 أغسطس 2021:

تعتبر البرشاويات واحدة من أفضل زخات الشهب السنوية والتي ستصل إلى ذروتها يوم الجمعة 13 أغسطس 2021، حيث تتساقط بمعدل يصل إلى 60 شهابا بالساعة، وهذه السنة من السنوات المثالية حيث سيكون القمر في طور هلال بداية الشهر ويغرب مبكرا، ويتوقع رؤية شهاب واحد كل دقيقة عند رصدها من موقع مظلم.

19 أغسطس 2021:

المشتري عملاق نظامنا الشمسي سيصل إلى التقابل يوم الخميس 19 أغسطس 2021، حيث سيكون في أقرب مسافة من الأرض وقرصة مضاء بالكامل بنور الشمس ومشاهدا طوال الليل وهي فرصة مالية لرصده وأقماره الأربعة الكبيرة.

14 ديسمبر 2021:

نبتون الكوكب الأزرق في التقابل يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، حيث سيكون في أقرب مسافة من الأرض وقرصة مضاء بالكامل بنور الشمس مقارنة بأي وقت خلال العام ومرصود طوال الليل إلا أنه غير مشاهد بالعين المجردة ومن خلال التلسكوبات القوية يمكن رؤية قرصة كدائرة صغيرة.

22 سبتمبر 2021:

الاعتدال الخريفي يحدث في 22 سبتمبر 2021، عند الساعة 10:11 مساء بتوقيت السعودية (07:11 مساء جرينتش) وتكون الشمس مباشرة فوق خط الاستواء وهو أول يوم لفصل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية وأول يوم لفصل الربيع في النصف الجنوبي.

21 أكتوبر 2021:

تصل ذروة شهب الجباريات يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، وإلى ما قبل شروق الشمس ويتوقع أن تنتج حوالي 20 شهابا في الساعة، لكن هذه السنة لن تكون مثالية لرصدها، فالقمر سيكون في طور البدر وسوف يتسبب في طمس كل الشهب باستثناء البراقة منها.

5 نوفمبر 2021:

أورانوس الكوكب الفيروزي سيصل الى التقابل يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، حيث سيكون في أقرب مسافة من الأرض وقرصة مضاء بالكامل بنور الشمس ومرصود طوال الليل وغير مشاهد بالعين المجردة ومن خلال التلسكوبات القوية يمكن رؤية قرصة كدائرة صغيرة.

17 نوفمبر 2021:

هذه السنة لن تكون مثالية أيضا لزخة شهب الأسديات فالقمر سيكون في طور البدر المكتمل ويتسبب في طمس معظم هذه الشهب باستثناء البراقة عند رصدها من موقع ظلم يوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، ويتوقع أن تنتج ما يصل إلى 15 شهابا في الساعة.

19 نوفمبر 2021:

سيحدث ثاني خسوف للقمر يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، وهو خسوف جزئي وهذا النوع من الخسوف يعبر قرص القمر في ظل الأرض بشكل جزئي فقط وسيكون ذلك مشاهدا في شرق روسيا واليابان والمحيط الهادي وأمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأجزاء من أمريكا الجنوبية ولن يشاهد في الوطن العربي.

4 ديسمبر 2021:

يحدث ثاني كسوف للشمس والأخير يوم السبت 4 ديسمبر 2021، وهو كسوف كلي سوف يشاهد في القارة القطبية الجنوبية وجنوب المحيط الأطلسي وسيشاهد جزئياً في معظم جنوب أفريقيا ولن يشاهد في الوطن العربي.

13 ديسمبر 2021:

شهب التوأميات ستصل ذروتها يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، حيث تتساقط بمعدل يصل إلى 120 شهابا في الساعة عند رصدها من موقع مظلم ولكن هذه السنة لن تكون مثالية حيث سيكون القمر في طور الأحدب المتزايد وسيؤثر على رصدها بعكس ما حدث في 2020 عندما كان القمر في الاقتران، برغم ذلك الفرصة ممكنة لرؤية الشهب الساطعة عند المراقبة من موقع مظلم.

21 ديسمبر 2021:

الانقلاب الشتوي يحدث يوم الثلاثاء 21 ديسمبر2021، عند الساعة 06:50 مساء بتوقيت السعودية (03:50 مساء جرينتش) ويكون القطب الجنوبي مائل باتجاه الشمس والتي تصل ظاهريا إلى أبعد نقطة نحو الجنوب في السماء وتقع مباشرة على مدار الجدي وهو أول يوم لفصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية وأول أيام فصل الصيف في النصف الجنوبي.

من ضمن الأحداث هذا العام استمرار نشاط الدورة الشمسية الجديدة (25)، واقترانات شهرية للقمر مع الكواكب والنجوم، وعودة كوكب الزهرة إلى سماء المساء، ووصول مذنبات لنقطة الحضيض وهي في أقرب مسافة لها من الشمس واحتمال سطوع بعضها. ​