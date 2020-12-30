ننشر خطة قنوات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام للاحتفال بأعياد رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام خريطة برامجية متميزة لتغطية احتفالات رأس السنة عبر شبكاتها الإذاعية وقنواتها التليفزيونية المختلفة حيث جاءت الاحتفالية كالتالى:

يحتفل قطاع التليفزيون بكافة قنواته برأس السنة الهجرية الجديدة بتطويع العديد من برامجه اليومية وجاءت الاحتفالية كالتالي:

القناة الثانية

تطوع القناة الثانية برامجها على مدار اليوم للاحتفال بالعام الميلادى الجديد و حصاد عام 2020 ، و منها " بنصبح عليك – الوان – مصر جميلة – زينة – حدث فى مصر – على ارض مصر طعم البيوت – المواطن مصرى - حوار خاص – ماسبيرو – قعدة هوانم " ، كما تعرض فى فترة السهرة مسرحية " ريا و سكينة ".

القناة الفضائية المصرية

تطوع القناة الثانية برامجها على مدار اليوم للاحتفال بالعام الميلادى الجديد و حصاد عام 2020 ، و منها " شقاوة شطار – سيدتى – شارك – روائع الفن – نادى العاصمة – البطل الثانى " ، كما تقدم فى فترة الصباح الفيلم العربى " عريس فى اليانصيب " ، و فى فترة المساء " عسكر فى المعسكر " ، و فى السهرة تقدم مسرحية " سك على بناتك " .

الإذاعة تحتفل باستقبال العام الجديد

أعدت الإذاعة المصرية خطة للاحتفال باستقبال العام الميلادي الجديد خريطة برامجية متميزه تلبى احتياجات المستمع المصرى و العربى ، حيث تنوعت فقراتها الإ أنه يجمعها هدف واحد وهو نقل نبض الجماهير في وداعهم لعام مضي واستقبالهم لعام جديد وطموحاتهم الشخصية والعامة فيه، وستكون الاحتفالية على مدار اليوم وستقوم كل شبكة بتنفيذ خطة للاحتفال خاصة بها وفقا لطبيعة محتوها و الجمهور المخاطب .

جاءت خطة شبكة البرنامج العام تشمل إذاعتي البرنامج العام وإذاعة الكبار عدد من الفقرات المفتوحة للتواصل مع الشخصيات العامة و نخبة من نجوم المجتمع والفن والأدب للحديث حول عدد من الملفات منها الرياضية والفنية و الثقافية والدينية كما تتناول الاحتفالية حوارات حول حصاد ٢٠٢٠ و أبرز الإنجازات السياسية والافتتاحات والمشروعات القومية والاكتشافات الأثرية وجهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية، ومن أبرز البرامج التي تبث خلال اليوم: حديث الصباح، دعوة أمل، لؤلؤة، رأي الدين.

وجاءت خطة شبكة الشرق الأوسط تركز على حصاد ٢٠٢٠ و أهم المشروعات الجديدة و الإنجازات التي تمت خلال ٢٠٢٠عبر استقبال مداخلات هاتفية من المستمعين والفنانين والكتاب الساخرين ورسامي الكاريكاتير ونجوم الطرب والغناء والشخصيات العامة، سيتم الحديث عن ابرز ٢٠ عمل فني والمهرجانات الفنية والمناسبات الثقافية ومن أبرز البرامج: فيها حاجة حلوة، كوميكس ٢٠٢٠ ، برجك ايه، لقيت الطبطبة، يا روقانك، أكلة بالألوان، أرقام العام، كرنفال في كل مكان.

لقاءات مع نجوم الطرب والغناء وبعض الملحنين والشعراء عن أغاني 2020مثل أمير طعيمة – هاني عبد الكريم – تامر حسين مع استضافة احد المطربين الشباب علي الهواء للاشتراك بالغناء مع المستمعين .

كما تبث الإذاعة فترة اكله بالألوان ولقاء مع الشيف نجاة عبد الله لتقديم احلي وأحدث أكلات العام الجديد وتقديمها بشكل صحي ومبتكر وجذاب وارقام العام ولقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن أهم الأرقام والتواريخ التي كان لها أهمية في 2020 مثل أرقام وتواريخ المشروعات الجديدة والإنجازات التي تمت خلال 2020 .

وتبث أيضا فترة امبارح كان عمري 20 ولقاءات متنوعة مع نجوم وشخصيات المجتمع وأيضا المستمعين نستثمر فيها رقم 20 مثل أفضل 20 عمل فني – أفضل 20 حدث ولقاءات مع شباب العشرينيات عن أحلامهم للمستقبل وفترة كرنفال في كل مكان.

كما تبث أهم المهرجانات الفنية والأحداث في 2020 مثل مهرجان الجونة – القاهرة السينمائي وغيرها وأيضا أهم الأحداث علي المستوي العام وفترة اللي قادرة علي التحدي و لقاءات مع النجمات والشخصيات النسائية عن اهم إنجازاتهن خلال 2020 وما تم تحقيقه للمراه في كل المجالات .

وتحتفل شبكة الإذاعات الموجهة عبر برامجها باللغات المختلفة بالعام الجديد و تقدم عدد من البرامج و الفقرات المفتوحة التي تتحدث عن المناسبة و أهم أحداث ٢٠٢٠و مظاهر الاحتفال بالعام الجديد في عدد من البلدان المختلفة وإذاعة عدد من أغاني الاحتفال برأس السنة وحفلات دار الأوبرا.

قنوات النيل المتخصصة تحتفل برأس السنة الميلادية على مدار يوم الخميس المقبل

و تقدم قناة " نايل دراما " حلقة خاصة برأس السنة الميلادية، تستيضف فيها المطرب حسن فؤاد ومجموعة من الأغاني الخاصة بهذه المناسبة وتهاني النجوم.

وتحتفل قناة "نايل لايف" بالعام الجديد، من خلال تطويع عدد من برامجها، ومنها التوك شو الصباحي "نهارك سعيد" وبرنامج "مطبخ لايف"، و"أولاد حارتنا" و"ميوزك بوكس" و"ممنوع الاقتراب"، كما تقدم سهرة خاصة عن رأس السنة الميلادية، وتعرض القناة الفيلم العربي "عسكر في المعسكر"، ومسرحية "حزمنى يا".

وتقدم قناة "نايل سينما" في مطلع العام الجديد، حلقة خاصة من برنامج "غاوي أفلام"، وتعرض أفلام (حالة حب، وصباح الخير يا زوجتي العزيزة، كما تذيع لقاء حصري مع النجم كريم عبدالعزيز في سبق إعلامي على شاشة نايل سينما ، ويتحدث الفنان عن ذكرياته مع فيلم أبوعلى، وأهم مشاهد الفيلم وأسرار وكواليس أخرى، وذلك من خلال برنامج «غاوي أفلام» تقديم مروة السيد.

وتعرض الحلقة أهم المشاهد وظروف إنتاج العمل، وتعرض الحلقة في ليلة رأس السنة الساعة ٦:٣٠مساء.

وتستعرض قناة "نايل سبورت" حصاد جميع الأحداث الرياضية التي تمت خلال العام الرياضي 2020، وتحتفل القناة الثقافية بإذاعة حفل للمطرب كاظم الساهر.

وتقدم قناة "ماسبيرو زمان" حلقة خاصة من (هذا المساء)، وحلقة استثنائية عن رأس السنة الميلادية، إلى جانب تهاني النجوم وإذاعة الأغاني الخاصة بهذه المناسبة.

وتعرض قناة "العائلة"، الفيلم العربي "الرجل الذى عطس"، وتطويع برامجها للاحتفال برأس السنة، وإذاعة أغاني خاصة بالمناسبة.

وتعرض "نايل كوميدي" ضمن احتفالها برأس السنة الفيلم الأجنبي "Star for Christmas"، والفيلم العربي "غبي منه فيه"، ومسرحية "واحد مجنون واثنين ليمون".

القنوات الإقليمية تحتفل بالعام الميلادى الجديد بخريطة برامجية متميزة

تحتفل القنوات الإقليمية بالعام الميلادى الجديد ٢٠٢١ بخريطة برامجية متميزة ، حيث تطوع برامجها على مدار اليوم احتفالا بتلك المناسبة وتعرض القنوات مظاهر الإحتفال بالأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالعام الجديد، فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية، ومن البرامج المطوعة للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة ٢٠٢١:

قناة القاهرة:

يقدم برنامج صباح القاهرة حلقة خاصة بأعياد راس السنة الميلادية ٢٠٢١،برنامج عش الحب يتضمن فقرات خاصة باحتفالات العام الجديد، برنامج رياضة في رياضة واستعراض للحصاد الرياضي في ٢٠٢٠، برنامج السميعه وحلقة خاصة باغانى العام الجديد، برنامج ستوديو الفن في حلقة مطوعة للاحتفال بالعام الجديد

قناة القنال:

يقدم برنامج يوم جديد حلقة خاصة عن الاحتفال ، برنامج نت شو، برنامج شارع الصحافة واستعراض حصاد عام ٢٠٢٠ ،برنامج اخبار القتال، وعرض حلقة خاصة من برنامج ستاد القنال.

قناة اسكندرية : برنامج صباح اسكندرية في حلقة خاصة يستعرض حصاد ٢٠٢٠ وكيفية استقبال السنة الجديدة ، برنامج ولسة صغيرين في حلقة خاصة عن رأس السنة، برنامج انتي أجمل ويعرض فيه أحدث صيحات الألوان والموضة في ٢٠٢١ والحديث عن دور المرأة في٢٠٢٠.، عرض حلقة خاصة عن حصاد ٢٠٢٠ في كافة المجالات، برنامج ليالي الأوبرا ويقدم حلقة خاصة بمناسبة العام الجديد ٢٠٢١،. برنامج اسكندرية اليوم، برنامج هذا المساء في حلقة خاصة عن احتفالات رأس السنة الجديدة ٢٠٢١

قناة الدلتا: برنامج صباح الدلتا واستعراض انجازات الدلتا في المشاريع القومية علي مدار العام الماضى ، فترة مفتوحة الدين المعاملة، برنامج دعوة للاستثمار حصاد عام لاهم القرارات والإنجازات في المدن بالدلتا، برنامج دلتا مصر في عرض للحصاد السياسي

قناة طيبة: برنامج صباح طيبة وحلقة خاصه عن الاحتفال برأس السنة الميلادية، كما يقدم برنامج حياتناو برنامج على الرباعية وبرنامج شارع الجنوب حلقه خاصه عن اهم الأحداث خلال العام الماضي

قناة الصعيد : يقدم برنامج صباح الصعيد حلقة عن احتفالات رأس السنة، وعرض فترة مفتوحة عن حصاد العام، برنامج ست الستات حلقة خاصة عن أعياد الميلاد، برنامج نشرة اخبار هنا الصعيد، برنامج سهرة صعيدية هذا بجانب عرض القنوات للأفلام والمسرحيات الممتعة، ولقاءات مع المشاهير وأمنياتهم للعام الجديد، بالإضافة لإذاعة الأغاني الخاصة بالعام الجديد ، و عرض أجزاء من حفلات ليالي التليفزيون، وعدد من الأفلام السينمائية مثل :غبي منه فيه، عسكر في المعسكر، والمسرحيات الكوميدية مثل :مسرحية تخاريف، حزمني يا، العيال كبرت.​