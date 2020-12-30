شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة حلوان جارى إعداد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول وتعقد حضوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد الجارحى عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان ، أن الكلية بدأت الأن فى تلقى اقتراحات بشأن الجدول الزمنى للامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول موضحا أن أساتذة الكلية يتداولون المقترحات مع الكلاب لوضع الجدول.

واضاف الدكتور أحمد الجارحى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن حتى الآن سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية حضوريا للطلاب على أن يتم مراعاة كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان ، إلى أن من المتوقع أن تبدأ الامتحانات حوال 10 يناير المقبل على أن يتم مراعاة كافة الإجازات الرسمية خلال جدول الامتحانات .

وذكر الدكتور أحمد الجراحى أن هناك انتظام كامل فى الدراسة بمختلف اقسام الكلية فى الوقت الحالى وفقا لتطبيق منظومة التعليم الهجين حيث أن الدراسة أجريت على مدار الثلاثة الايام الماضية اون لاين وتم تعقيم المدرجات والقاعات.