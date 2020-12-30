شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل المركزية للرصد البيئى ترفع تقرير لوزير الرى عن القياسات النوعية للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا حول الخطة البحثية للمعامل المركزية للرصد البيئي التابعة للمركز القومى لبحوث المياه، متضمنة عرض لأهم الأنشطة التى يتم تنفيذها ومنها تحليل قياسات نوعية المياه وذلك بإجراء التحاليل الفيزوكيميائية والميكروبيولوجية والبيولوجية للمشاريع القومية والتجارب البحثية بالإشتراك مع المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه وقطاعات الوزارة وتنفيذ برامج ضبط وتوكيد الجودة للمحافظة علي ديمومة شهادة الإعتماد الدولية للأيزو .

أوضح عبد العاطى أن المعامل معتمدة دوليا من الوكالة الكندية للإعتماد من 2004 لمعظم المتغيرات الفيزوكيميائية ومعتمدة محليا من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) في بعض التحاليل الميكروبيولوجية بالإضافة إلي الدراسات البحثية في مجال ملوثات البيئة المائية والوقوف علي أحدث الأبحاث العلمية المتعلقة بالحد من التلوث والتقنيات الحديثة للمعالجة ورفع كفاءة الباحثين من خلال الدورات التدريبية هذا وقد تم التوجيه بمواكبة التطور في رصد نوعية المياه منها علي سبيل المثال استخدام السادة الباحثين تقنية الاستشعار عن بعد لرصد متغيرات نوعية المياه.

وتم توريد جهاز flame photometer للمعامل المركزية للرصد البيئى وهو احدث الإصدارات ويستخدم لقياس عناصر الصوديوم والبوتاسيوم والليثيوم والكالسيوم والباريوم وفكرة عمله تعتمد علي ان مصدر الضوء به الضوء المبعث من العنصر عند تعرضه لحرارة اللهب .

أوضح التقرير أنه لكل عنصر له لون مميز يعتمد علي الطيف الخطي حيث أن لكل عنصر طيف خطي مميز وكلما زاد تركيز الأملاح تزداد كمية الضوء المنبعثة ويمكن تقدير العناصر معا في وقت واحد وبطريقة دقيقة وسريعة نظرا لأهمية هذه العناصر بالنسبة لتحديد نوعية كل من المياه والتربة وايضا عنصر البوتاسيوم بالنسبة للنبات ويمكن الاستفادة من الجهاز فى تحديد نوعية وجودة المياه وملاءمتها لاستخدامات إلرى والزراعة والشرب أيضا، وكذلك تقييم مياه الصرف والمياه المعالجة ومدى فعالية برامج المعالجة وكل ما يعتمد على تركيزات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والباريوم والليثيوم.