شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حقوق عين شمس: أى طالب هيقلع الكمامة داخل اللجنة هيطرد من الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه نظرًا لقرب موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول ولإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستعداد للامتحانات قررت الكلية أن يكون غدا الخميس 31 ديسمبر هو آخر أيام المحاضرات سواء عن قرب أو بعد.

وكشف الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستنطلق يوم 6 يناير المقبل على أن تنتهى 4 فبراير.

وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم للجان وتوفير المطهرات والكمامات، وغيرها من الإجراءات حافظا على الطلاب.

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه سيجرى استغلال كافة الأماكن بالكلية لإجراء الامتحانات وانعقادها على 3 فترات حفاظا على التباعد الاجتماعى بين الطلاب.