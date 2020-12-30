عميد حقوق عين شمس: أى طالب هيقلع الكمامة داخل اللجنة هيطرد من الامتحان

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وكشف الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستنطلق يوم 6 يناير المقبل على أن تنتهى 4 فبراير.
وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم للجان وتوفير المطهرات والكمامات، وغيرها من الإجراءات حافظا على الطلاب.
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه سيجرى استغلال كافة الأماكن بالكلية لإجراء الامتحانات وانعقادها على 3 فترات حفاظا على التباعد الاجتماعى بين الطلاب.
وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهرى مؤخرا فى رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.
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