شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": لا يمكن تحديد موعد ذروة إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، أنه لا يمكن تحديد موعد ذروة إصابات فيروس كورونا في الموجة الثانية.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، إن شهور ديسمبر ويناير وفبراير تكثر فيها الإصابات بالأمراض التنفسية، وهو ما ساهم في زيادة عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالأنفلونزا وكورونا، وتابعت: هناك زيادة في عدد الإصابات بكورونا وما يجرى الإعلان عنه هو المسجل فقط بل يوجد حالات يتم الكشف عنها بالقطاع الخاص، وحالات أخرى في العزل المنزلى.

وأوضحت المصادر، أن مصر ونظامها الصحى قوى وهناك عددا كبيرا من مستشفيات العزل والفرز توفر خدمات علاج أعراض كورونا، مشيرة إلى أن جميع الخدمات بالمجان لكل المصريين.

وحول فاعلية اللقاح الصينى قالت المصادر، إنها آمنة وفعالة ولم يؤثر عليها التحورات التى حدثت في الفيروس مطلقا، وتابعت: سيجرى توفير كميات من اللقاح الصينى وفايز، وستكون الأولوية لمجموعة من الفئات الأولي بالرعاية وهم الفريق الطبي في مستشفيات العزل والحميات والصدر، بالإضافة إلي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

يشار إلى إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.