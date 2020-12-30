شكرا لقرائتكم خبر عن «رجاءً ادعوا لوالدتي».. أحمد جمال يعلن إصابة والدته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المطرب أحمد جمال، عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، مطالبا من جمهوره الدعاء لها بالشفاء. وغرد «جمال» عبر «تويتر»:«رجاءً ادعوا لوالدتي ربنا يشفيها (إيجابي كورونا)». كان المطرب أحمد جمال طرح مؤخرا، فيديو كليب أغنية الجديدة «النهاية»، والذي حقق نجح كبير فور طرحه، إنتاج محسن جابر من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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