شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخزن سلع غذائية بداخله 750 كيلو ألبان وجبن منتهية الصلاحية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت لجنة من مديرية التموين بالاقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح ، وكيل الوزارة، من ضبط كمية من الالبان والجبن منتهية الصلاحية، وذلك أثناء المرور على الأسواق والمحال التجارية ومخازن الأغذية وتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.
وتكونت اللجنة من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وايمن رمضان المفتشين بالمديرية.
و اسفرت الحملة عن ضبط أحد المخازن الكبري للسلع الغذائية وذلك لحيازته ٧٥٠ كيلو جرام ألبان وجبن متغيرة الخواص الطبيعية وتظهر عليها علامات التلف والفساد، وذلك قبل إعادة تدويرها او استخدامها. وتحرر محضر ١٤٠٢١ جنح ضد( ه .ح .غ ) وتم التحفظ على المضبوطات واخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية .
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