شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير شوارع وأبنية بلطيم لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم أعمال التطهير والتعقيم المستمر للحد بشوارع وميادين المدينة وأبنية المصالح الحكومية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون المشترك مع إدارتي بلطيم البيطرية والصحية، والإدارة الزراعية، حيث تم تطهير كافة الوحدات المحلية القروية وجميع المدارس ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية وأماكن تجمعات المواطنين، وكذا أسوار مستشفى العزل بمدينة بلطيم، والأماكن المجاورة لها، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

كانت هذه تفاصيل خبر تطهير شوارع وأبنية بلطيم لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.