شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بيلا يتابع أعمال تطوير المجزر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، من خلال زيارته لموقع مجزر بيلا الرئيسي أعمال التطوير التي تتم بالمجزر، حيث سيجري تحويله من مجزر يدوي إلى مجزر نصف آلي.

وأوضح أنه جرى اختيار مجزر بيلا ليكون ضمن ثلاثة مجازر تم اختيارها على مستوى محافظة كفر الشيخ لتكون ضمن المرحلة الاولى لتطوير المجازر.