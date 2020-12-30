شكرا لقرائتكم خبر عن من الكوربة.. محافظ القاهرة يهنئ مواطني العاصمة بالعام الميلادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التهنئة بالعام الجديد لمواطني القاهرة، متمنيًا أن يحمل العام الجديد الخير لمصر وأن يتم تجاوز أزمة كورونا.

وأكد محافظ القاهرة، الثلاثاء، أن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة بإلغاء الإحتفالات بالعام الجديد تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين .

جاء ذلك أثناء جولة المحافظ مساء اليوم بمنطقة الكوربة حيث شاهد شجرة عيد الميلاد التي أقامتها جمعية الحفاظ على تراث مصر الجديدة لإدخال البهجة على قاطنى المنطقة.