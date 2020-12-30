شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال تجميل مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال النظافة المكثفة بمنطقة الفنار «ا» والفنار ب، ومنطقة المعسكرات بشاطئ الفنار ومنطقة السلام والأمل ا والأمل ب، حيث قام بمتابعة جهاز النظافة بالمدينة وبتنفيذ حملة نظافة مكبرة شملت رفع القمامة والمخلفات المتراكمة وإزالة الأتربة بشوارع المدينة المختلفة، بالإضافة إلى إزالة الحشائش الضارة وازالة المتولد اليومي من القمامة وتهذيب الاشجار والنخيل، وشدد على فتح جميع الشوارع المغلقة المتعدية على خطوط التنظيم.

وأكد «عبدالقوي» بحسب بيان، الثلاثاء، استمرار اعمال النظافة والتجميل بالمدينة وكنس الشوارع ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة ورفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها ورفع أكوام القمامة من نقاط تجميع القمامة أولا بأول، بالإضافة إلى تطهيرها وشدد على مسح الشوارع وتسوية التربة الرملية ورفع أثار تقليم الأشجار اول بأول بالمدينة.

وأكد أيضًا ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء بالمدينة والاستعداد لصيف «2021».