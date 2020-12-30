أخبار × 24 ساعة.. البيئة: إلغاء الاحتفالات بالمحميات ووقف الزيارات حتى أول يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365”، سلسلة من الأخبار التى تهم قطاعات الجمهور كافة، وتتضمن عرضًا لأهم القرارات والتعليمات التي أصدرتها الحكومة المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية..

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