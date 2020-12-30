شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحث طلاب الثانوية العامة على متابعة دروس النحو اليوم عبر منصات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع طلاب المرحلة الثانوية، بمتابعة البث المباشر لدروس النحو، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر، فى تمام الساعة 8 مساءً، عبر المنصات التى خصصتها الوزارة للطلاب.

وأشار شوقى، عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، إلى أن المحتوى سوف يتضمن شرح الأفعال التامة والأفعال الناقصة، كان وأخواتها وكاد وأخواتها، مرشدا الطلبة إلى أنه يمكنهم كتابة الأسئلة فى التعليقات وسيتم الإجابة عنها أثناء البث.



وزير التعليم

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان إتمام شهادة التعليم الأساسى، من الأربعاء 16 ديسمبر حتى الخميس 26 ديسمبر الجارى.

وأكدت الوزارة، أنه فى إطار الإجراءات الخاصة بالتجهيز لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021، وإيماء إلى إجراءات تطوير منظومة التعليم التى تشمل ميكنة إجراءات التقدم للامتحانات العامة وطباعة الشهادات العامة المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعى للأوراق الثبوتية، فقد تم إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام الطلاب بتسجيل الاستمارة.

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل الإلكترونى بداية من هذا العام سوف يكون باستخدام البريد الإلكترونى الرسمى للطالب، الذى يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسى الإلكترونى الموحد عبر الرابط التالى Office365.emis.gov.eg.

وشددت الوزارة، على المدارس الإعدادية بالتأكيد على طلاب الصف الثالث الإعدادى المقيدين بالمدارس، سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، موضحة أنه فى حال وجود أى خطأ فى البيانات يتم الرجوع فورا للمدرسة لإجراء عملية التصحيح على قاعدة البيانات وويتم الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكترونى.