شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريب 101 ألف معلم دون تحملهم أى تكلفة مالية وتطبيق إجراءات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه تم الانتهاء من تدريب 101 ألف متدرب خلال 3 أسابيع دون تحمل الوزارة أى تكاليف مالية فى إطار رفع التنمية المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن التدريبات تم على رأس العمل من خلال المدارس المجاورة، موضحا أن التدريبات شملت جميع التخصصات فى مرحلة التعليم الأساسى.

وأوضح نائب الوزير أن تدريب أعضاء هيئة التدريس مرحلة مستمرة طوال العام الدراسى لآن رفع وتنمية كواد التعليم فى المدارس مهم فى إطار الارتقاء بمنظومة التعليم، قائلا: المعلم هو أساس وعصب المنظومة التعليمية بأكملها، مشددا على أن فترة التدريبات تم فيها مراعاة كافو الاجراءات الاحترازية لكورونا.

وحققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال العام الجارى، تقدما كبيرا فى ملف المعلمين، حيث تم زيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل فى 30 يونيو 2020، بحيث يستفيد من هذه الزيادة قرابة مليون و400 ألف مدرس، وتصل التكلفة السنوية مليار و800 مليون، وتتراوح الزيادة الشهرية للمعلم ما بين 75 جنيها إلى 180 جنيها.

وحددت الوزارة فئات الزيادة حسب الوظيفة، موضحة أن الزيادة الشهرية، لكبير المعلمين تصل إلى 180 جنيها و165 جنيها لوظيفة معلم خبير و125 جنيها لمعلم أول "أ"، و100 جنيه لمعلم أول، و75جنيها لمعلم ومعلم مساعد، موضحة أن الزيادة هدفها تحسين الوضع المادى للمعلمين، كما منحت الوزارة المعلمين نسبة 75% من إجمالى مجموعات التقوية فى المدارس كمورد دخل مهم لأعضاء هيئة التدريس.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ترقية 301 ألفا و784 من أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات- الذين استوفوا البرامج التدريبية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين– شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، من بينهم 61 ألف و 874 معلم تم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول، و7113 معلم تم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول "أ"، و151078 معلم تم ترقيتهم إلى وظيفة معلم خبير، و 81719، معلم تم ترقيتهم إلى وظيفة كبير معلمين.