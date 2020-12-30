شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: الرئيس السيسى يتابع تطورات مشروع التأمين الصحى بشكل يومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بشكل يومى تطورات مشروع التأمين الصحى الشامل، الأمر الذى حقق نجاحا كبيرا منذ البداية من محافظة بورسعيد، وسيتم التحرك نحو محافظات أخرى.

وأضاف التلواني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهلي المذاع على فضائية اكستر نيوز، أن المشروع قومي وهدف من أهداف الرئيس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ويتوافق مع خطة مصر للتنمية 2030.

وأشار، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل بدأ في بورسعيد وسننتقل من محافظة إلى أخرى حتى نصل للتغطية الشاملة لجمهورية مصر العربية فى فترة أقل من 10 سنوات.

وتابع أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هى إحدى هيئات التأمين الصحى الشامل وأداة الدولة في تنظيم وضبط وتفقد الخدمات الصحية.

ومن جانب أخر، عقد الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر الهيئة بالقاهرة، اجتماعًا تحفيزيًا بمجموعة الحاصلين على جوائز التميز خلال الملتقى السنوى الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية 2020، باعتبارهم شركاء نجاح الهيئة، فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على استدامة مستوى الأداء المتميز لفريق العمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية وبفرعها بمحافظة بورسعيد.

وذكر بيان للهيئة، أن التلوانى لفت إلى أن فكرة الاجتماع التحفيزى للعاملين تهدف إلى تعزيز ثقة العاملين فى أدائهم الوظيفى ومجهوداتهم التى جعلت من الهيئة تحقق ثقة منتفعيها بمحافظة بورسعيد، معربًا عن تطلعه أن تحقق الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة فروعها مستقبلًا نفس المستوى المتميز من أداء الخدمة الطبية وبنفس الجودة بما يحقق رضاء المنتفعين عن خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها آداة الدولة الرئيسية فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا أن الهيئة تضع نصب أعينها رضاء منتفعيها من خلال تحقيق رضاء العاملين بها وتحفيز انتمائهم إليها.