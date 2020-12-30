غدًا.. "حصص مصر" تبث دروس النحو لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المرحلة الثانوية، بمتابعة البث المباشر لدروس النحو يوم الأربعاء ٣٠ ديسمبر الساعة ٨ مساءً، عبر منصة حصص مصر.

وقال "شوقي" عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إنه سوف يتضمن شرح الأفعال التامة والأفعال الناقصة، كان وأخواتها وكاد وأخواتها.

وأضاف الوزير: كما يمكنكم كتابة الأسئلة في التعليقات وسيتم الإجابة عنها أثناء البث.

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