رغم "كورونا".. أمين عام "النواب": جاهزون ومستعدون لإجراءات الجلسة الافتتاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس اتخذ إجراءات احترازية مشددة لاستقبال النواب الجدد، وسيفعل ذلك في انعقاد الجلسات.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، في بيان اليوم الثلاثاء: لدينا تجربة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكان الأداء إيجابيًّا رغم أن ظروف كورونا في شهر مارس الماضي كانت صعبة مع حداثة الأزمة، ولأننا في بداية أزمة كورونا كنّا نمر بظروف أصعب، وتغلب عليها المجلس بانعقاد الجلسات في وقتها وإنجاز المهمة التشريعية.

وتابع الأمين العام لمجلس النواب: "لدينا جاهزية واستعداد وبدائل لإجراءات الجلسة الافتتاحية".

كان مجلس النواب قد استقبل على مدار الأيام الستة الماضية النواب الفائزين لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية؛ إذ قسَّمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام تنتهي اليوم.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الثلاثاء استقبال نواب (12) محافظة؛ هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء)؛ بإجمالي عدد 86 نائباً.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين إلى الحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد، وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير؛ لإجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمَن يرغب من النواب.