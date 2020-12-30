شكرا لقرائتكم خبر عن دير العذراء بجبل أخميم يقصر قداسات عيد الميلاد ورأس السنة على الرهبان فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل أخميم الشرقي في سوهاج، قصر حضور قداسات رأس السنة وعيدي الميلاد والغطاس على الرهبان فقط بدون حضور شعبى.

وقال الأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل إخميم الشرقي: "فى ضوء الوضع الصحي وانتشار جائحة كورونا المستجد وحرصًا على سلامتكم تقرر الآتي سوف تقتصر صلوات قداسات ليلة رأس السنة وليلة الأحد الأخير من شهر كيهك وعيدي الميلاد والغطاس على الآباء الرهبان فقط".

وتابع البيان: "القداسات‏ في الأيام العادية سوف تكون بنسبة 25% عن طريق حجز موعد القداس مسبقا، والمعموديات سوف تكون بميعاد مسبق بحضور 5 أفراد فقط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ولا سيما ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وكان دير مار مينا العجايبى بمريوط، قد قرر فى وقت سابق منع الزيارات بسبب انتشار فيروس كورونا؛ وقال الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير فى بيان له: "نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة الجميع، يعتذر دير الشهيد العظيم مار مينا العجائبى بمريوط عن عدم استقبال الزائرين سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف؛ أو الآباء الكهنة، وكذلك أسر الآباء الرهبان، والأسر الراغبة فى تعميد أطفالها، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر وحتى إشعار آخر".