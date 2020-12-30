شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يدعو ترامب لمطالبة الأمريكيين بارتداء الكمامة: الوضع لن يتحسن قبل مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن باتجاه الكونجرس لتمرير حزمة مساعدات كورونا للأمريكيين، قائلا، إنها ستساعد المحتاجين.

ودعا جو بايدن فى كلمة حول جهود مواجهة كورونا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى مطالبة الأمريكيين بارتداء الكمامات والحصول على اللقاح، قائلا إنه حصل عليه فقط ليعزز ثقة الأمريكيين فيه.

وقال إن الإجراءات التى نتخذها الآن ستساعد على استعادة الحياة الطبيعية، مؤكدا أن الولايات المتحدة مرت بالكثير من الصعاب وتجاوزتها وستمر من هذا أيضا.

وهنأ الأمريكيين بحلول العالم الجديد مطالبا إياهم بارتداء الكمامات.

وقال إنه طالب بتوفير اللقاحات للمواطنين في كل الولايات الأمريكية، موضحا أنه سيطلق حملة توعية ضخمة لزيادة قبول التطعيم ومؤكد أنه سيوقع على مشروع قرار الإنتاج لتوفير المواد اللازمة للقاح، وأن عشرات الآلاف من الأشخاص قد يفقدون حياتهم قبل أن يتحسن الوضع.

وأكد "سنحرص على أن يتم توزيع لقاح كورونا بشكل عادل، وقد لا نرى تحسنا في الوضع الوبائي قبل شهر مارس".