شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: افتتحنا 1400 مصنع وطرحنا 16 مجمعا صناعيا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، افتتاح الكثير من المصانع الجديدة خلال عام 2020، والتى بدأت الإنتاج فعليا خلال هذا العام، قائلة: "تم افتتاح 1400 مصنع بمختلف الأنشطة، بالإضافة إلى طرح 16 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، وانتهينا من 7 منهم بمحافظات مختلفة بغرض إتاحة مصانع صغيرة وفتح مشروعات".

وأشارت الدكتورة نيفين جامع، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامى خيرى رمضان والإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن أزمة كورونا مرت بصعوبة ولكنها مرت بخير، مضيفة: "كنا حريصين أن تستمر العملية الإنتاجية خلال أزمة كورونا، وحتى خلال فترات الحظر كانت المصانع تحصل على تصاريح للشغل".

وتابعت: "فى مصانع زودت ورديات لتزويد الإنتاج من مصانع الأدوات الطبية والمواد الغذائية، وحرصنا على استمرار حركة النقل والتجارة والشحن فى الموانئ وتوفير المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، وقدرنا يكون عندنا وفرة ونساعد دول كتير بما كان متاح عندنا".

واستكملت: "المصانع شهدت الكثير من التحديات، ولم نحل مشاكل المصانع بشكل مرضى خلال عام 2020، ولكن وجهت بالوقوف خلف المصانع خلال الأزمة لعدم تعرضها للإغلاق والتعثر".