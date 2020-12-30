شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: خطة لاستبدال العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع وليست عقابا للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، إن تحصيل فواتير الكهرباء من الموارد الأساسية، وهناك خطة لاستبدال العدادات التقليدية إلى مسبوقة الدفع، موضحا أن العدادات مسبوقة الدفع ليست عقابا للمواطنين، وفيها مزايا كثيرة، وكل مواطن يستطيع أن يتابع استهلاكه.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" على قناة اكستر نيوز مع الإعلامية ريهام السهلي، أن نسبة كبيرة من المواطنين نجحوا فى ضبط استخدامهم من شحن العداد مسبوق الدفع، مؤكدا أن الذين تحولوا من العداد التقليدى لمسبوقة الدفع وفروا الكثير والفيصل استهلاك المواطن.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إلى أن حجم المديونيات على المواطنين والهيئات والمؤسسات كبيرة وتقدر بمليارات الجنيهات، لافتا إلى أن متأخرات المواطنين إحدى المشكلات التى تواجههم ويهمهم حق الدولة والمشترك، كما أن رفع العداد التقليدى لا يتم إلا بعد توجيه إنذارات للمواطنين.

ومن جانب أخر، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية يسمى مزيج الطاقة، حيث تم وضع استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، كما تم وضع خطة للاستفادة من الطاقات الأخرى مثل الطاقة المتجددة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أن هناك مشاركة للتصنيع المحلى فى الإنشاءات الخاصة بمحطة الضبعة وهو ما يرفع من جودة التصنيع المحلى لأعلى مستوى.

وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة التصنيع المحلى فى محطة الضبع النووية من 25 إلى 30 % ، موضحا أن هناك كوادر فنية التى تم تدريبها ويتم تدريبها على الجزء الفنى الخاص بالنووى لتوطين هذه الخبرة في مصر، مستطردا: قطعنا شوط كبير وحصلنا على إذن قبول الموقع.