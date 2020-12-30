شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة صحة المرأة: فحص 11 مليون سيدة بالمجان منذ يوليو من العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد مرسى المدير التنفيذى لمبادرة صحة المرأه، أنه تم فحص 11 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، بالمجان، منذ إطلاقها في شهر يوليو من العام الماضى.
وأضاف مرسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهلي المذاع على فضائية اكستر نيوز، أن الكشف فى المبادرة يكون بالمجان، موضحًا أن الجميع يحق له الكشف ولا يوجد فارق بين مواطن من هنا أو هناك و جميع المحافظات توفر الكشف.
وتابع المدير التنفيذي لمباردة صحة المرأة، أن الرئيس السيسي وجه بالكشف عن صحة المصريين لوقايتهم من الأمراض.
ومن جانب أخر، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالى عدد المفحوصات بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، بلغ 11 مليونا و33 ألفًا و255 امرأة منذ إطلاق المبادرة فى شهر يوليو من العام الماضي، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.
وأوضحت الوزارة، أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.
وأشارت إلى أنه يتم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة فى المراكز والوحدات الصحية التى تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى.
إضافة إلى إتاحة كافة المعلومات الخاصة بمبادرة دعم صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث يتم الربط الإلكترونى لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات فى إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.
ويتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة ، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.
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