شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة صحة المرأة: فحص 11 مليون سيدة بالمجان منذ يوليو من العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد مرسى المدير التنفيذى لمبادرة صحة المرأه، أنه تم فحص 11 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، بالمجان، منذ إطلاقها في شهر يوليو من العام الماضى.

وأضاف مرسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهلي المذاع على فضائية اكستر نيوز، أن الكشف فى المبادرة يكون بالمجان، موضحًا أن الجميع يحق له الكشف ولا يوجد فارق بين مواطن من هنا أو هناك و جميع المحافظات توفر الكشف.

وتابع المدير التنفيذي لمباردة صحة المرأة، أن الرئيس السيسي وجه بالكشف عن صحة المصريين لوقايتهم من الأمراض.

ومن جانب أخر، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالى عدد المفحوصات بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، بلغ 11 مليونا و33 ألفًا و255 امرأة منذ إطلاق المبادرة فى شهر يوليو من العام الماضي، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.