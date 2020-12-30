شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: التنمية الشاملة تتم وفقا لاستراتيجية شاملة وضعها السيسى ويتابعها بنفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ما يحدث فى مصر من جهد تنموى شامل يتم وفق استراتيجية شاملة ومحكمة تم وضعها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى ويتابعها بنفسه، وتتم بآلية وأساليب غير تقليدية، مؤكدًا أن ما يتم فى مصر حاليًا سيدرس فى علوم بناء الأمم مستقبلًا.

وأشار السفير بسام راضى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة TeN، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" عظيمة وطموحة للغاية، وتتناول فى إطارها الشامل جميع قرى مصر من خلال عدة مراحل، مبينا، أن قرى مصر تصل إلى 4800 قرية.

وأضاف راضى، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدأت منذ عام تقريبا، وأنجزت 380 قرية حتى الآن، حيث تم رفع كفاءتها وتطويرها، متابعا: "يتبقى 4400 قرية، والمرحلة الأولى من المبادرة ستبدأ بعد أيام فى شهر يناير، وتتناول ما بين 1300 و1500 قرية، وسنصل إلى جميع قرى مصر خلال 3 سنوات من خلال 3 مراحل".

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن تكلفة تطوير القرى المصرية وتوابعها من النجوع والعزب وغيرها، 500 مليار جنيه، مبينا: "المبادرة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة من كافة نواحى الحياة والنواحى المعيشية والاجتماعية بتلك القرى، وتنقسم الخدمات المقدمة من الدولة للقرى، إلى خدمات بنية أساسية وخدمات عامة".