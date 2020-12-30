شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كاهن من المنوفية بفيروس كورونا والبابا تواضروس يقدم التعازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة القبطية، إنه توفى اليوم القس موسى عزيز كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة تتا مركز منوف، التابعة لإيبارشية المنوفية، عن عمر تجاوز ثلاثًا وستين سنة، قضى منها ما يقارب 29سنة في الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد. وأضافت الكنيسة فى بيان، ولد الأب الراحل يوم 25 مارس 1957وسيم قِسًّا، بيد نيافة الأنبا بنيامين مطران الإيبارشية، في 17يناير 1992، مضيفة قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القس موسى عزيز، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وكان قد توفى أيضا القس روفائيل ميخائيل كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة، التابعة لايبارشية حلوان والمعصرة، عن عمر تجاوز ستين سنة، قضى منها ما يقارب 24 عاما فى الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة القبطية، إن الأب الراحل ولد يوم 7 أكتوبر 1960 وسيم قِسًّا بيد نيافة الأنبا بيسنتى أسقف الإيبارشية، في 7 مارس 1997، مضيفة:" قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء للأنبا بيسنتى أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القس روفائيل ميخائيل، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين".