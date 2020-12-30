شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يكشف ضوابط تحصيل غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه يتم توقيع غرامة فورية على مخالفين الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مؤكدا أن هذه الغرامة أقل من التى تحال إلى المحكمة، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء dmc المذاع على قناة dm، أنه تحصيل الغرامات فى المواصلات العامة والسكة الحديد من اختصاصات الداخلية ومن لهم حق صفة الضبطية القضائية، مضيفا أن أى مواطن داخل مؤسسة حكومية عليه الالتزام بارتداء الكمامة حتى لا تفرض علية الغرامة الفورية.

وتابع، أن الذى يقوم بتحصيل الغرامة مأمور الشرطة أو الذين تم منحهم الضبطية القضائية، بالإضافة إلى أن هناك 21 جهة تم منحها الضبطية القضائية، وتم تحديد ضوابط لتحصيل الغرامات الخاصة بمخالفة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن استخدام التكنولوجيا فى التعاملات الشهر العقارى لاقت إقبالا من المواطنين فى ظل فيروس كورونا، مضيفا أن وزارة الاتصالات تقيم تجربة التقاضى عن بعد فى المحاكم لدراستها.