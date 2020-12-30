شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات البرلمانية والتنمية بالقارة الأفريقية فى عدد مميز لمجلة الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصدر فى الأول من يناير العدد الجديد من مجلة الديمقراطية فى طبعتها الجديدة، والتى يرأس تحريرها أحمد ناجى قمحة، يتناول العدد الجديد الذى جاءت افتتاحيته تحت عنوان "الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مقابل الحقوق السيادية للدول"، الكثير من الموضوعات والتقارير المهمة، فى مقدمتها ملف العدد الذى تناول عملية التنمية المستدامة فى القارة الإفريقية، ودور المنظمات الدولية والإقليمية فى تفعيل عملية التنمية فى القارة جنباً إلى جنب الدور المصرى من خلال دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى إفريقيا.

كما تضمن العدد الجديد عدد من المقالات التى ألقت الضوء على كثير من القضايا الهامة، منها مستقبل الديمقراطية الأمريكية، والجدل حول العلمانية الفرنسية، والدور المعتبر لمنتدى شباب العالم الذى ترعاه الدولة المصرية، كما تناول العدد دراستان أولهما تحت عنوان "دولة الرفاه الاجتماعي بين الليبراليين الاجتماعيين واليمين الجديد وإشكالية حقوق المواطنة"، وثانيهما تلقى الضوء على حقوق الإنسان من جوانب مختلفة مع التركيز على خصوصية الحالة المصرية.

ويتضمن العدد الجديد فى باب "حالة الديمقراطية" سلسلة من التقارير حول عدد من القضايا الساخنة إلى جانب رصد وتحليل لحالة الديمقراطية فى قطر، والتى تشهد انتكاسة وتراجعاً لا تخطئه عين، وأخيراً ألقت المجلة فى متن عددها الجديد عدد من التقارير حول الانتخابات والقضايا التى تخص الداخل فى بعض الدول، فى الصدارة منها الانتخابات البرلمانية المصرية، ودور الدولة المصرية فى دعم الشباب، إضافة إلى أزمة إقليم تيجراى فى إثيوبيا، والانتخابات الأردنية، وانتخابات مجلس الأمة الكويتى فضلا عن الانتخابات الأمريكية، والتطور الذى أحدثه اتفاق جوبا فى جنوب السودان.