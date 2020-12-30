تعرف على حصاد مشروعات السكة الحديد خلال 2020 × 9 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل حصادها فى مشروعات السكة الحديد خلال عام 202 سواء المشروعات التى انهت تنفيذها أو الجارى تنفيذها، وذلك خلال التقرير التالى: 1ـ التعاقد على صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد روسية بتكلفة 1.016 مليار يورو. 2ـ وصول 173عربة من العربات الروسية حتى الآن. 3ـ توريد 100 جرار سكة حديد من الجرارات الأمريكية الجديدة ضمن صفقة 110 جراراً مع شركة جنرال الكتريك. 4ـ التعاقد على توريد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية. 5ـ الانتهاء من التطوير الشامل لـ 80 مزلقاناً ليصبح إجمالي ما تم تطويره 497 مزلقاناً. 6ـ تطوير وصيانة 15 محطة ليصبح إجمالي المحطات التي تم تطويرها 176 محطة. 7ـ الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة إسبانية و97 عربة درجة ثالثة عادية. 8ـ الإنتهاء من تنفيذ 11 برجاً ضمن مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد ليصبح إجمالي عدد الأبراج التي تم الانتهاء منها 34 برجاً. 9ـ الشروع فى تنفيذ فى محطة سكة حديد بشتيل التى ستخصص لقطارات الصعيد.

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