شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: كورونا متعدد الأوجه ويهاجم جسم الإنسان بطرق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، إن كورونا متعدد الأوجه ويهاجم جسم الإنسان بطرق مختلفة، مشيرا إلى أن سرعة وكثافة انتشار فيروس كورونا قد تحد بعد فترة غير طويلة من قدرة الفيروس على إحداث إصابات جسيمة بالإنسان، مشيرا إلى أن العالم بصدد جائحة فيروس كورونا الشرس الذى يتميز بسرعة التحور في عدة سلالات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن أنه تم التحذير من الموجة الثانية لفيروس كورونا الذى ينشط في فصل الشتاء، مؤكدا أن اتباع الإجراءات الاحترازية هي الضمان لمواجهة فيروس كورونا.