شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: حريصون على توفير المستلزمات الطبية وتوزيعها على المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن العملية الإنتاجية مستمرة فى الصناعة المصرية رغم أزمة كورونا وسنتجاوز الموجة الثانية لكورونا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت نيفين جامع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، قائلة "حريصون على توفير الاحتياجات من المستلزمات الطبية والسلع الاستراتيجية، وكل ما يتم إنتاجه من الكمامات يتم توزيعه على المستشفيات، وتم إلزام المصانع بالمواصفات الطبية للكمامات لإنتاجها لذلك نبادر بتقديم المستلزمات الطبية للعديد من الدول.

وأشارت، إلى أن 28 % من إجمالي العمالة المصرية متمثل في القطاع الصناعي والدولة كانت تستهدف 13 مجمعا صناعيا وتم إنشاء 7 مجمعات حتى الآن، مشيرا إلى أن نفرض رسوم على المنتج المستورد لحماية المنتج المصرى، وأحيانا تكون تكلفة المنتج المصري أعلى من مثيله القادم من الخارج.