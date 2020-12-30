وزيرة التجارة: حريصون على توفير المستلزمات الطبية وتوزيعها على المستشفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن العملية الإنتاجية مستمرة فى الصناعة المصرية رغم أزمة كورونا وسنتجاوز الموجة الثانية لكورونا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأضافت نيفين جامع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، قائلة "حريصون على توفير الاحتياجات من المستلزمات الطبية والسلع الاستراتيجية، وكل ما يتم إنتاجه من الكمامات يتم توزيعه على المستشفيات، وتم إلزام المصانع بالمواصفات الطبية للكمامات لإنتاجها لذلك نبادر بتقديم المستلزمات الطبية للعديد من الدول.
وأشارت، إلى أن 28 % من إجمالي العمالة المصرية متمثل في القطاع الصناعي والدولة كانت تستهدف 13 مجمعا صناعيا وتم إنشاء 7 مجمعات حتى الآن، مشيرا إلى أن نفرض رسوم على المنتج المستورد لحماية المنتج المصرى، وأحيانا تكون تكلفة المنتج المصري أعلى من مثيله القادم من الخارج.
ومن جانب أخر، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن القيادية السياسية لديها توجه لوجود استراتيجية لتوطين صناعة السيارات بمصر، مؤكدة أن مصر اطلعت على عدد من الدول للاستفادة من خبراتهم.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، ضرورة تسهيل الإجراءات لإعداد استراتيجية لصناعة السيارات، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بإنشاء صندوق لتحفيز الصناعة بشكل عام وليس فقط صناعة السيارات.
وأكدت نيفين جامع، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستفادة من خبراء مصر بالخارج فى كافة المجالات، مؤكدة أن مصر لديها بنيه تحتيه تتمثل فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز.
جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بعنوان "توطين صناعة السيارات فى مصر"، والتى تنظمها وزارة الهجرة، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير الإنتاج الحربى مهندس محمد أحمد مرسى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، بالمشاركة مع خبرائنا المصريين بالخارج فى مجال صناعة السيارات، ويدير الجلسة الإعلامى أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع".
ويشارك فى الـ«Webinar» الثالث لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بعنوان "توطين صناعة السيارات فى مصر"، من العلماء والخبراء المصريين بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هدى المراغى قائدة ثورة التصنيع المرن فى كندا، ووجيه المراغى ممثل مصر فى أكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، والدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ويعمل فى مجال تصنيع المعدات المستخدمة فى تصنيع الإطارات وتصميمها والتدريب عليها، دكتور عبد الرحمن أبو العلا مهندس البرمجيات ومطور الشركات وصاحب الحلول المبتكرة للتحكم فى الروبوتات، مينا قلدس، يمتلك اكثر من 10 سنوات خبرة فى كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات
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